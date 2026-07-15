Sunčano i toplo, do 37 stepeni

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori će danas preovladavati sunčano i toplo vrijeme, dok se tokom popodnevnih sati mjestimično očekuje prolazna oblačnost koja može usloviti kratkotrajnu kišu i grmljavinu.

Na sjeveru zemlje jutro i veći dio dana biće pretežno sunčani, a od sredine dana uz razvoj oblačnosti ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljivog smjera, dok su u područjima zahvaćenim grmljavinskim oblacima mogući kratkotrajni jaki udari. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 33 stepena.

U južnim i centralnim predjelima očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Tokom popodneva lokalno je moguć razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, a u zonama grmljavinskih procesa povremeno može biti pojačan. Dnevna temperatura dostizaće od 32 do 37 stepeni.