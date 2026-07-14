Na terenu su intenzivirani radovi na izgradnji žičare, koja će povezati Manastir Podvrh sa ulazom u pećinu i predstavlja ključnu fazu projekta.

Izvor: MONDO

Nakon višegodišnjeg zastoja, nastavljena je realizacija jednog od najznačajnijih turističkih i kapitalnih projekata u Crnoj Gori – valorizacija Đalovića pećine.

Na terenu su intenzivirani radovi na izgradnji žičare, koja će povezati Manastir Podvrh sa ulazom u pećinu i predstavlja ključnu fazu projekta.

Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje Mensur Hajdarpašić kaže da je riječ o jednom od najzahtjevnijih građevinskih poduhvata u ovom dijelu države, jer trasa žičare duga 1,7 kilometara prolazi preko nepristupačnih litica Đalovića klisure. U toku je postavljanje tehnički najsloženijeg, sedmog stuba, kao i izgradnja pristupnog puta neophodnog za transport konstrukcije. Prema najavama Ministarstva javnih radova, radovi bi trebalo da budu završeni do kraja ljeta, čime će biti stvoreni uslovi za puštanje žičare u rad, piše Dan.

Prema projektu, vožnja žičarom trajaće oko šest minuta, a sistem će činiti dvije gondole sa po osam mjesta.

Paralelno se izvode radovi na elektroenergetskoj infrastrukturi. Osposobljava se dalekovod od Nedakusa do Manastira Podvrh i privode kraju trafostanice koje će obezbijediti napajanje žičare i kompleksa kod ulaza u pećinu. Da bi projekat bio u potpunosti završen, potrebno je okončati i turističko uređenje unutrašnjosti pećine, trajno riješiti vodosnabdijevanje i izgraditi vizitoring centar.

Hajdarpašić ističe da je Opština Bijelo Polje završila rekonstrukciju lokalnog puta Gubavač–Bistrica, čime su ispunjene njene obaveze.

Podsjećamo, radovi su bili prekinuti krajem 2021. godine zbog utvrđenih nepravilnosti u zaštićenom području, a nastavljeni su nakon ispunjavanja ekoloških uslova. Ukoliko preostale aktivnosti budu završene u planiranim rokovima, Đalovića pećina bi od jeseni mogla postati jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija na sjeveru Crne Gore, javlja Dan.

Glavni izvođač radova na žičari je italijanska kompanija Leitner, dok je podizvođač Novi Volvoks.