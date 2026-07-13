Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uručio je danas, u Skupštini Crne Gore, Trinaestojulske nagrade ovogodišnjim dobitnicima, saopšteno je iz Skupštine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mandić je nagrade uručio prof. dr Sonji Tomović Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore, za djelo "Književna antropologija Danila Kiša"; dr Snežani Dragićević i dr Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka, za naučna dostignuća i doprinos u oblasti botanike u 2025. godini; prof. dr Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru, za međunarodnu promociju Crne Gore i recepciju filma "Obraz" u 2025. godini, pišu Vijesti.

U saopštenju se navodi da je uručujući nagrade, Mandić čestitao ovogodišnjim dobitnicima i zahvalio članovima žirija, koji su svoj posao obavili u pozitivnoj atmosferi i u veoma kratkom roku.

"Stručni žiri je kao i prethodnih godina, odluku donio potpuno nezavisno. Imamo fantastične dobitnike Trinaestojulske nagrade kako je odlučio naš žiri, koji je i ove godine, kao i svih prethodnih saglasno vlastitom uvjerenju donio svoju odluku na koju nije uticala nikakva politika" istakao je Mandić.