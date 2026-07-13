Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić uručio je danas, u Skupštini Crne Gore, Trinaestojulske nagrade ovogodišnjim dobitnicima, saopšteno je iz Skupštine.
Mandić je nagrade uručio prof. dr Sonji Tomović Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore, za djelo "Književna antropologija Danila Kiša"; dr Snežani Dragićević i dr Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka, za naučna dostignuća i doprinos u oblasti botanike u 2025. godini; prof. dr Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru, za međunarodnu promociju Crne Gore i recepciju filma "Obraz" u 2025. godini, pišu Vijesti.
U saopštenju se navodi da je uručujući nagrade, Mandić čestitao ovogodišnjim dobitnicima i zahvalio članovima žirija, koji su svoj posao obavili u pozitivnoj atmosferi i u veoma kratkom roku.
"Stručni žiri je kao i prethodnih godina, odluku donio potpuno nezavisno. Imamo fantastične dobitnike Trinaestojulske nagrade kako je odlučio naš žiri, koji je i ove godine, kao i svih prethodnih saglasno vlastitom uvjerenju donio svoju odluku na koju nije uticala nikakva politika" istakao je Mandić.