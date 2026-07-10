Zbog tehničkog problema putnici su više od sat i po čekali nastavak putovanja.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Lokalni voz koji je iz Podgorice krenuo za Bijelo Polje u 19.48 časova, a prema redu vožnje trebalo je da stigne u 22.12, doživio je kvar u blizini Bioča, prenosi Pobjeda.

Zbog tehničkog problema putnici su više od sat i po čekali nastavak putovanja.

Kako su ispričali putnici koji su se obratili redakciji Pobjede, tokom vožnje primijetili su da sa vozom nešto nije u redu, a u jednom trenutku uočili su i dim. Nedugo zatim kompozicija je zaustavljena kod Bioča, gdje su ostali do dolaska zamjenskog voza.

Prema njihovim navodima, zamjenska kompozicija stigla je u 21.35 časova i tada su nastavili putovanje.

Putnici su posebno pohvalili ponašanje osoblja koje je bilo uz njih tokom čekanja.

„Njima sve pohvale, a Upravi opomena“, poručili su oni.

Iz Željezničkog prevoza (ŽPCG) za sada nije saopšteno šta je izazvalo kvar.