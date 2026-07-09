U gašenju požara učestvovale su dvije ekipe sa šest vatrogasaca, a u akciju su bili uključeni i er-traktor Direktorata za zaštitu i spašavanje, kao i helikopter Vojske Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Požar koji je danas izbio kod Vranjine na Skadarskom jezeru ugašen je večeras, potvrdio je Portalu RTCG komandir Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović.

U gašenju požara učestvovale su dvije ekipe sa šest vatrogasaca, a u akciju su bili uključeni i er-traktor Direktorata za zaštitu i spašavanje, kao i helikopter Vojske Crne Gore.

Bojanović je kazao da je požar tokom dana bio ugašen, ali se usljed jakog vjetra ponovo aktivirao.

“U jednom trenutku bile su ugrožene kuće iznad magistrale, ali su uspješnom intervencijom vatrogasaca odbranjene”, rekao je Bojanović.

On je dodao da će vatrogasci tokom noći obići teren kako bi ispratili stanje i reagovali ukoliko bude potrebe.