Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 20 do 35 stepeni.

Izvor: MONDO

U južnim i centralnim predjelima sunčano. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo.

Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 20 do 35 stepeni.

Podgorica: Sunčano. Vjetar povremeno umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 25 stepeni, najviša dnevna oko 34 stepena.