Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 20 do 35 stepeni.
U južnim i centralnim predjelima sunčano. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo.
Vjetar slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 20 do 35 stepeni.
Podgorica: Sunčano. Vjetar povremeno umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 25 stepeni, najviša dnevna oko 34 stepena.