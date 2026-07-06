Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija za školsku i studijsku 2026/2027. godinu namijenjene učenicima i studentima iz romske i egipćanske zajednice.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ono što ovogodišnji konkurs posebno izdvaja je, kako je saopšteno, uvećanje iznosa stipendija za srednjoškolce koji ostvaruju dobre rezultate u toku školovanja, "čime država pruža još snažniju finansijsku podršku mladima i direktno motiviše njihov dalji obrazovni razvoj".

"Tako kada je riječ o srednjoškolcima iz romske i egipćanske zajednice koji redovno pohađaju trogodišnje i četvorogodišnje škole, visina finansijske podrške ove godine direktno raste sa postignutim uspjehom. Tako će učenici sa ostvarenim odličnim uspjehom primati stipendiju u iznosu od 100 eura mjesečno, dok će učenici sa vrlo dobrim uspjehom ostvariti pravo na 80 eura mjesečno. Za učenike koji prvi put upisuju srednju školu, kao i za one koji su ostvarili dobar ili dovoljan uspjeh, obezbijeđena je mjesečna stipendija u iznosu od 60 eura", piše u saopštenju, javljaju Vijesti.

Učenici koji žele da se prijave dužni su da potrebna dokumenta dostave školi koju pohađaju, nakon čega će te ustanove kompletnu dokumentaciju proslijediti Ministarstvu. Prijavni formular i detaljan tekst konkursa mogu se preuzeti na zvaničnom sajtu Ministarstva.

Konkursom za dodjelu stipendija studentima romske i egipćanske zajednice za studijsku 2026/2027. godinu, studenti pripadnici romske i egipćanske zajednice koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori ostvariće pravo na stipendiju u iznosu od 300 eura mjesečno.

Rok za podnošenje dokumenata za obje kategorije, odnosno i za učenike i za studente, otvoren je od 1. oktobra do 31. oktobra.