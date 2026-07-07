Digitalna transformacija bankarstva omogućila je klijentima da koriste bankarske proizvode i usluge putem mBanking aplikacije, instant plaćanja, onlajn otvaranje računa ili podnošenje zahtjeva za kredit, bez odlaska u filijalu.

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Kako bi se postiglo brzo i jednostavno korisničko iskustvo, prilagođeno savremenom korisniku, iza svakog naizgled jednostavnog „klika” nalaze se složeni procesni sistemi, kreirani na naprednim tehnologijama i u potpunosti usklađeni sa regulativom.

Dobar primjer za to jeste razvoj digitalnog otvaranja računa, koji je nastao kao rezultat saradnje AikBank, koja je dio regionalne bankarske grupacije AikGroup, kao i ASEE, jednog od vodećih tehnoloških partnera finansijskog sektora u regionu.

Klijentima je omogućeno da bilo koji od paketa računa u AikBank otvore u potpunosti onlajn, bez odlaska u filijalu i za svega 15 minuta, kao i da proces započnu onda kada njima odgovara. To predstavlja značajan iskorak u vremenu kada klijenti sve češće imaju potrebu da svoje bankarske poslove obavljaju digitalno.

„Korisnici više ne porede bankarsko iskustvo samo sa drugim bankama. Njihovaočekivanja oblikuju sve digitalne usluge koje koriste svakodnevno, bilo da kupuju putem interneta, koriste streaming servise ili aplikacije za prevoz. Standarde praktičnosti više ne postavlja samo finansijski sektor”, ističe Maja Mikić, članica Izvršnog odbora za operacije i tehnologije u AikBank.

Bankarski sektor pritom posluje u strogo regulisanom okruženju, u kojem svaka inovacija mora da bude usklađena sa visokim standardima bezbjednosti, upravljanja rizicima i zaštite podataka. Banke imaju zadatak da razviju procese koji su za korisnika jednostavni, brzi i intuitivni, dok se u pozadini odvijaju regulatorne, bezbjednosne i operativne provjere.

Inside AikBank's Digital Onboarding Transformation | Powered by ASEE Izvor: Youtube/ASEE

Zbog toga se posljednjih godina mijenja i uloga tehnoloških partnera u finansijskoj industriji. Bankama su potrebni partneri koji razumiju funkcionisanje finansijskog sektora, regulatorni okvir i promjene kroz koje bankarska industrija prolazi. Fokus se pomjerio sa pojedinačnih, izolovanih projekata ka dugoročnim partnerstvima koja podržavaju transformaciju poslovanja, povezuju različite sisteme i omogućavaju da razvoj novih proizvoda prati dinamiku tržišta.

Kroz razumijevanje bankarskih procesa, regulative i tehnologije, ASEE razvija rješenja koja bankama omogućavaju digitalno otvaranje računa, podnošenje zahtjeva i ugovaranje bankarskih proizvoda i usluga. Takav pristup podrazumijeva pojednostavljenje procesa na digitalnim kanalima za krajnje korisnike, bilo da je riječ o fizičkim ili pravnim licima. To se postiže automatizacijom prikupljanja, obrade i provjere podataka, kao i podrškom odlučivanju kroz napredne digitalne platforme koje se integrišu sa postojećim sistemima finansijskih institucija. Za banke to znači mogućnost da brže razvijaju i uvode nove proizvode i usluge, uz kraće vrijeme potrebno za njihov izlazak na tržište i u skladu sa poslovnim planovima, regulatornim zahtjevima i očekivanjima korisnika.

Na taj način ASEE učestvuje u transformaciji finansijskih institucija širom regiona. Tehnološka modernizacija se tako ne posmatra kao niz odvojenih projekata, već kao kontinuiran proces unapređenja bankarskih usluga i cjelokupnog odnosa sa korisnikom.

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Dok iz ugla korisnika proces otvaranja računa djeluje jednostavno i brzo – sve se završava putem mobilnog telefona, za oko 15 minuta i bez ijedne posjete filijali – iza njega se nalazi čitav niz tehnoloških i regulatornih procedura koje se odvijaju u realnom vremenu. Na taj način korisnicima je omogućeno da otvore račun onda kada im odgovara i gdje god da se nalaze, bez kompromisa kada je riječ o bezbjednosti.

„Otvaranje računa onlajn još uvijek je diferencijator na tržištu, ali će u bliskoj budućnosti to postati nešto što se očekuje od banaka”, ističe Maja Mikić. „Klijenti su u tolikoj mjeri okruženi tehnologijama da jednak nivo komfora, praktičnosti i brzine očekuju i od banke i od streaming servisa i od onlajn trgovca. Zato nam je prioritet u kreiranju procesa onlajn otvaranja računa bio da klijentima pružimo jednostavno iskustvo, uz minimalan broj potrebnih koraka, bez prepreka i uz dodatne pogodnosti koje će klijente ohrabriti da isprobaju prednosti savremenih digitalnih tehnologija.”

U godinama koje dolaze korisnici će sve manje primjećivati tehnologiju, a sve više očekivati da usluga jednostavno funkcioniše. Upravo zato sposobnost da se složeni procesi pretvore u brzo, jednostavno i intuitivno korisničko iskustvo postaje jedna od najvažnijih prednosti savremenog bankarstva.