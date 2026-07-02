Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode.

Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.

Podgorica: Promjenljivo oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, sa pojavama moguće kratkotrajno pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 24 stepena, najviša dnevna do 34 stepena.