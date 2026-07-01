Kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, na intervenciju su upućena četiri vatrogasca sa opremom i brdskim nosilima.

Izvor: Facebook/ Vatrogasna jedinica Kotor

Služba zaštite i spašavanja Kotor sinoć je u 20:19 časova obaviještena da je na stazi prema tvrđavi San Giovanni jedna osoba pretrpjela pad, da ima veću posjekotinu i da pada u stanje šoka.

Kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, na intervenciju su upućena četiri vatrogasca sa opremom i brdskim nosilima.

“Dolaskom na lice mjesta nailaze na do sada jedinstven prizor. Osoba o kojoj se radilo, odnosno osoba koja je navodno pretrpjela pad i navodno ušla u stanje šoka ima ogrebotine na desnoj šaci. Nije nam poznat uzrok ogrebotina. Možemo samo da nagađamo”, saopštili su iz Vatrogasne jedinice Kotor.

Kako su dodali, uz asistenciju vatrogasaca osoba je lagano hodajući došla do ekipe ZHMP koji su sanirali posjekotine.

“Radi se o muškoj osobi indijske nacionalnosti”, zaključuje se.