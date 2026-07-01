Danas promjenljivo, od sredine dana ponegdje kiša i pljuskovi

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

U Crnoj Gori danas se u prvom dijelu dana očekuje dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo, a od sredine dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje kiša, pljuskovi i grmljavina.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, moguća je i izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare pojačan do jak.

Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.