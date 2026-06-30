Nešto više od 540.000 crnogorskih državljana je u proteklih šest godina zamijenilo stare novim ličnim dokumentima, a to mora da uradi još 44.805 građana, rečeno je juče “Vijestima” iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Iz resora kojim upravlja Danilo Šaranović kazali su redakciji da su među građanima koji imaju obavezu zamijene i “oni koji su podnijeli zahtjev za novu ličnu kartu, ali je još nijesu preuzeli”, pišu Vijesti.

Izdavanje nove lične karte predviđeno je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti iz 2019. godine.

Na osnovu tog zakona, trebalo je da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) sa izdavanjem tog dokumenta krene 30. marta 2020, ali je to odloženo do početka ljeta iste godine zbog mjera u cilju sprečavanja širenja epidemije koronavirusa.

Zakon je propisivao i rok od pet godina za zamjenu starih ličnih karata, pa je to značilo da su svi građani bili u obavezi da zahtjev za novu ličnu podnesu do kraja marta 2025. Međutim, i taj je rok prolongiran za pola godine - do kraja prošlog septembra.

U MUP-u naglašavaju da im “represivan pristup nije fokus rada”, već da žele da im je cilj da podstaknu građane da izvrše svoju obavezu.

Oni, međutim, nijesu precizirali da li su i u koliko slučajeva kaznili građane koji nijesu zamijenili stari lični dokument.

“Zakonom o ličnoj karti propisane su kazne u iznosu od 60 do 180 eura kazniće se za prekršaj građanin ako ne podnese zahtjev za izdavanje lične karte u propisanom roku. Novčanom kaznom u iznosu od 120 do 300 eura kazniće se za prekršaj građanin, ako ne podnese zahtjev za zamjenu lične karte u roku od dana prestanka važenja lične karte, oglašavanja nevažećom ili utvrđivanja razloga za zamjenu lične karte”, prenose Vijesti.

Iz resora kojim upravlja Šaranović su ranije za “Vijesti” kazali da im je fokus na tome da se “što više građana koji do sada nijesu zamijenili lične karte animira da to učine”.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi i aktivnost slanja poziva (obavještenja) građanima koji nijesu ostvarili svoje pravo i obavezu da zamijene ličnu kartu na najnovijem obrascu, na koje se određeni građani odazivaju i pristupaju nadležnim filijalama i područnim jedinicama”.

Elektronska lična karta sadrži i sertifikate za elektronsku identifikaciju i kvalifikovani elektronski potpis. Može se koristiti za dokazivanje identiteta u digitalnom svijetu, a omogućava i građanima da digitalno potpišu dokumenta.

Ako građani žele da koriste sertifikate sa elektronske lične karte, taj dokument je potrebno aktivirati. Podaci za aktivaciju, PIN i PUK, dolaze u koverti sa novim ličnim dokumentom, koju građani dobijaju prilikom preuzimanja nove lične karte.

Te podatke je neophodno sačuvati, a u slučaju gubitka PIN i PUK kodova podnosi se zahtjev za nove lične dokumente.

“Vijesti” su ranije pisale i da se nova lična karta može koristiti kao zdravstvena knjižica...