I danas toplo, do 39 stepeni

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, poslijepodne će biti promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak.

Jutarnja temperatura od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.