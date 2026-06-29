Iz te kompanije su naveli da su njihove ekipe na terenu i da rade na otklanjanju kvara.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Dio podgoričkog naselja Zagorič ostao je večeras bez struje saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

"Zbog ispada TS 10/0,4 kV 'Zagorič 2', 'Zlatica 3' i 'Kapela Zagorič', bez napajanja električnom energijom ostali su korisnici u naselju kod Park-šume Zagorič, područje oko groblja u Zagoriču i u dijelu Ulice Nikole Tesle", objavili su iz CEDIS-a na društvenoj mreži Fejsbuk.

Iz te kompanije su naveli da su njihove ekipe na terenu i da rade na otklanjanju kvara.

Iz CEDIS-a je ranije večeras saopšteno da je dio Zete bez struje zbog ispada dalekovoda.