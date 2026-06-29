Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Pretežno sunčano i veoma toplo.Poslijepodne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima, slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguća i kratkotrajna kiša ili grmljavina.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.

Podgorica: Pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 26 stepeni, najviša dnevna do 39 stepeni