Na drveću uz obalu rijeke Zete, u blizini Spuža , snimljeno je više zmija koje su ležale na granama iznad vode. Neobičan prizor privukao je pažnju prolaznika i korisnika društvenih mreža.

Izvor: Instagram/podgoricki_vremeplov

Na drveću uz obalu rijeke Zete, u blizini Spuža , zabeleženo јe prisustvo više zmiјa, što јe privuklo pažnju prolaznika i ljubitelja prirode, javlja Podgorički vremeplov.

Na njihovoj Instagram stranici objavljen je snimak na kom se vidi kako zmije leže na granama drveća. Ovakvi prizori, kako se navodi, nisu česti, pa su mnogi ostali iznenađeni broјem zmiјa koјe su se nalazile na granama iznad vode

U Crnoj Gori živi više vrsta zmija, među njima i otrovnice poskok (najpoznatija otrovnica Balkana, veoma rasprostranjena u kamenitim predjelima) i šarka (prisutna u planinskim oblastima).

Tu su i brojne neotrovne vrste, poput bjelouške i smuka, koje ljudi često pogrešno zamijene za opasne zmije. Ako prepoznajete o kojim se zmijama radi napišite u komentaru.