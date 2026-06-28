Podaci Monstata pokazuju da žene danas najčešće rađaju između 30. i 34. godine, dok je broj novorođene djece u odnosu na šezdesete godine gotovo prepolovljen.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi portal Vijesti, podaci Monstata pokazuju da je Crna Gora u posljednjih šest decenija prošla kroz značajnu demografsku promjenu – žene danas najčešće postaju majke u ranim tridesetim godinama, dok je ukupan broj rođene djece gotovo upola manji nego početkom šezdesetih.

Prema podacima koje prenosi portal Vijesti, 1961. godine u Crnoj Gori rođeno je 12.994 djece, a najveći broj porodilja bio je u starosnoj grupi od 20 do 24 godine. Danas je situacija potpuno drugačija, pa žene između 30. i 34. godine života imaju najveći broj porođaja.

Kako prenosi portal Vijesti, prelomni trenutak dogodio se početkom devedesetih godina, kada su žene starosti od 25 do 29 godina prvi put postale najbrojnija grupa među porodiljama. Tokom posljednjih petnaestak godina primat su preuzele žene u ranim tridesetim.

Najnoviji podaci za 2025. godinu pokazuju da su žene od 30 do 34 godine rodile 2.151 dijete, dok je u grupi od 25 do 29 godina zabilježeno 2.018 rođenja. Kako prenosi portal Vijesti, žene između 20 i 24 godine rodile su svega 936 beba, što znači da danas žene u ranim tridesetim rađaju više nego dvostruko češće od žena u ranim dvadesetim.

Kako prenosi portal Vijesti, raste i broj porođaja među ženama starijim od 35 godina, što ukazuje da sve više njih prvo ili drugo dijete dobija tek nakon 35. godine života.

Istovremeno, ukupan broj novorođenih nastavlja da opada. Kako prenosi portal Vijesti, društvo koje je nekada karakterisalo rano zasnivanje porodice i veći broj djece danas obilježavaju kasnije roditeljstvo, duže školovanje, težnja ka finansijskoj sigurnosti i promijenjeni životni prioriteti.