Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.

Izvor: MONDO

Pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima, u sjevernim predjelima, slab do umjeren razvoj oblačnosti.

Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.

Podgorica: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar povremeno umjeren, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 26, najviša dnevna oko 38 stepeni.