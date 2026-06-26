Poziv za uključivanje u inicijativu biće upućen svim uspješnim pojedincima crnogorskog porijekla koji svojim radom, ugledom i rezultatima dostojno predstavljaju Crnu Goru u zemljama u kojima žive i rade.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnogorska porodica iz Berlina pokrenula je ambicioznu inicijativu pod nazivom „100 stručnjaka za Crnu Goru“, čiji je cilj okupljanje najuspješnijih pripadnika crnogorske dijaspore koji njeguju građanske i suverenističke vrijednosti iz zemalja njemačkog govornog područja – Njemačke, Austrije, Švajcarske i Luksemburga, prenosi RTCG.

Inicijativa je zamišljena kao mreža uglednih stručnjaka koji će svojim znanjem, profesionalnim iskustvom i međunarodnim kontaktima doprinositi razvoju Crne Gore, unapređenju saradnje između dijaspore i matične države, kao i promociji crnogorskog identiteta, kulture i evropskih vrijednosti među našim ljudima u inostranstvu.

Organizatori planiraju da okupe istaknute ljekare, univerzitetske profesore, naučnike, IT stručnjake, inženjere, arhitekte, ekonomiste, bankare, finansijske eksperte, uspješne privrednike i preduzetnike, umjetnike i sportiste, ali i najperspektivnije studente završnih godina koji se školuju na renomiranim evropskim univerzitetima.

"Naš cilj nije osnivanje još jednog udruženja, već stvaranje održive platforme znanja, saradnje i međusobne podrške koja će povezati ljude porijeklom iz Crne Gore, bez obzira na to gdje žive i rade. Želimo da uspjesi i iskustva naših ljudi postanu vrijedan resurs za razvoj Crne Gore, ali i oslonac novim generacijama koje profesionalni put grade u inostranstvu", poručuju pokretači inicijative.

Poseban akcenat biće stavljen na povezivanje mladih pripadnika crnogorske dijaspore kroz mentorsku mrežu i programe podrške studentima i mladim profesionalcima koji dolaze na studije, stručno usavršavanje ili zaposlenje u zemljama njemačkog govornog područja. Kroz razmjenu iskustava, profesionalno savjetovanje i umrežavanje sa uspješnim članovima dijaspore, mladima će biti olakšana integracija i otvorene nove mogućnosti za lični i profesionalni razvoj, piše RTCG.

Prvi veliki skup planiran je u Berlinu, jednom od vodećih evropskih centara nauke, inovacija i privrede. Tokom događaja biće organizovane panel-diskusije i tematske radionice posvećene saradnji u oblastima obrazovanja, zdravstva, digitalnih tehnologija, finansija, investicija, kulture i održivog razvoja.

Jedan od ključnih rezultata skupa biće usvajanje Deklaracije o saradnji crnogorske stručne dijaspore, dokumenta kojim će biti definisani zajednički ciljevi, principi djelovanja i modeli trajnog povezivanja stručnjaka iz dijaspore sa institucijama, privredom i akademskom zajednicom u Crnoj Gori.

Pored profesionalne saradnje, inicijativa će posebnu pažnju posvetiti očuvanju i promociji crnogorskog kulturnog i nacionalnog identiteta, jačanju veza sa domovinom i afirmaciji Crne Gore u evropskom i međunarodnom okruženju. Značajan segment budućih aktivnosti biće i saradnja sa Prijestonicom Cetinje kroz kulturne, obrazovne i razvojne projekte od posebnog značaja za lokalnu zajednicu.

Važan dio rada inicijative biće i humanitarne aktivnosti. Posebna pažnja biće usmjerena na pružanje podrške Domu za djecu i mlade „Mladost“ u Bijeloj, kao i drugim ustanovama i pojedincima kojima je pomoć potrebna. Pokretači smatraju da uspješna dijaspora, osim profesionalnog doprinosa, ima odgovornost da njeguje vrijednosti humanosti, solidarnosti i društvene odgovornosti, prenosi RTCG.

Inicijatori vjeruju da „100 stručnjaka za Crnu Goru“ može prerasti u jednu od najznačajnijih platformi za umrežavanje crnogorske stručne dijaspore u Evropi i postati primjer kako se znanje, iskustvo, profesionalni uspjesi i privrženost domovini mogu staviti u službu razvoja Crne Gore, jačanja njenog međunarodnog ugleda i stvaranja novih prilika za buduće generacije.

Poziv za uključivanje u inicijativu biće upućen svim uspješnim pojedincima crnogorskog porijekla koji svojim radom, ugledom i rezultatima dostojno predstavljaju Crnu Goru u zemljama u kojima žive i rade.

"Vjerujemo da su zajedništvo, znanje i međusobna podrška najvrijedniji kapital koji dijaspora može staviti u službu razvoja svoje domovine", poručuju pokretači inicijative.