"To je alarm koji bi morao da se čuje mnogo dalje od Šavnika."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Opštine Šavnik Jugoslav Jakić rekao je na mreži Facebook da ove godine u Šavniku nije upisano nijedno dijete u prvi razred osnovne škole.

“Nijedno. To nije statistički podatak. To nije broj u tabeli. To je upozorenje. To je alarm koji bi morao da se čuje mnogo dalje od Šavnika. Posljednjih dana slušam kritike građana zbog stanja školskih objekata. Kažu da su škole stare, dotrajale i da ih je vrijeme pregazilo. I znate šta? U pravu su. Ali ‘ajde da budemo pošteni do kraja”, napisao je Jakić.

Naglašava da Opština Šavnik nije nadležna za rekonstrukciju i kapitalna ulaganja u obrazovne objekte.

“To je posao države, odnosno Ministarstva prosvjete. Naš posao je da budemo partner, da predlažemo, insistiramo, tražimo i upozoravamo. I upravo to radimo godinama. Više puta smo se obraćali Ministarstvu prosvjete sa zahtjevom da se ozbiljno pristupi rješavanju problema školskih objekata na području naše opštine. Tražili smo sastanke, nudili saradnju, ukazivali na stanje na terenu i na činjenicu da se sjever Crne Gore ne može razvijati bez ulaganja u obrazovanje. Nažalost, nijesmo naišli na onakav nivo razumijevanja i podrške kakav ovaj problem zaslužuje”, navodi.

Prema njegovim riječima, posebno zabrinjava činjenica da se istovremeno na državnom nivou govori o modernizaciji obrazovne infrastrukture i investicijama u škole širom Crne Gore.

“Ministarstvo prosvjete je saopštilo da se kroz programe unapređenja obrazovne infrastrukture ulažu desetine miliona eura u školske objekte. Moje pitanje je jednostavno: gdje je u tim planovima Šavnik? Da li djeca iz Šavnika vrijede manje od djece iz većih gradova? Da li roditelji koji žele da ostanu na svojim ognjištima imaju manje pravo na dostojanstvene uslove školovanja svoje djece”, upitao je Jakić.

Dodaje da godinama slušaju priče o ravnomjernom regionalnom razvoju.

“Ali ravnomjeran razvoj ne počinje konferencijama, strategijama i lijepim saopštenjima. Počinje tamo gdje dijete sjeda u školsku klupu. A danas u Šavniku nemamo nijedno dijete koje će sjesti u klupu prvog razreda. I zato ovo nije pitanje politike nego pitanje opstanka”, jasan je on.

Ističe da Opština Šavnik ulaže maksimalne napore da zadrži stanovništvo.

“Subvencionišemo boravak djece u vrtiću, podržavamo porodice, ulažemo u poljoprivredu, infrastrukturu, sport, kulturu i sve ono što život u maloj sredini može učiniti dostojanstvenim i perspektivnim. Čak je i Ministarstvo prosvjete ranije javno isticalo Šavnik kao primjer lokalne samouprave koja pruža podršku porodicama i predškolskom obrazovanju”, podsjeća.

Ali, kako naglašava, jedna opština sama ne može dobiti bitku protiv demografskog pražnjenja ako država ne želi da bude partner.

“Zato danas javno pozivam ministarku Anđelu Jakšić Stojanović da dođe u Šavnik. Ne na protokolarni sastanak. Ne zbog fotografije. Nego da zajedno obiđemo škole, razgovaramo sa roditeljima i pogledamo istini u oči. Jer kada u jednom gradu nema nijednog prvaka, to više nije problem tog grada. To postaje problem države. A država koja ne čuje vapaj svojih najmanjih i najugroženijih sredina rizikuje da jednog dana ostane bez njih”, ukazuje.

Tvrdi da Šavnik neće odustati.

“Borićemo se za svako dijete, za svaku porodicu i za svaku učionicu u kojoj još ima života. Ali očekujemo da država konačno stane uz nas. Ne zbog Opštine. Ne zbog politike. Ne zbog Jugoslava Jakića. Nego zbog budućnosti”, zaključio je.