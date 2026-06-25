"Požar trenutno gase četiri ekipe sa osam vatrogasaca", rekao je Bojanović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Požar koji je u popodnevnim satima zahvatio krug Plantaža 13. jul u Podgorici uspješno je ugašen, potvrdio je za “Vijesti” komandir Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović.

Komandir podgoričke Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović kazao je "Vijestima" da je u krugu Plantaža 13. jul trenutno aktivan požar.

Prema njegovim riječima, požar je prijavljen oko 17 sati

Bojanović je ranije "Vijestima" kazao da su požar gasile četiri ekipe sa osam vatrogasaca.