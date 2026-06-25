Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 23 do 36 stepeni.
Pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblčačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina.
Vjetar slab do umjeren i promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 23 do 36 stepeni.
Podgorica: Pretežno sunčano. Poslijepodne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 23 stepena, najviša dnevna do 36 stepeni.