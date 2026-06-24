Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) Crne Gore uspješno su okončali akciju spasavanja u kanjonu Nevidio, tokom koje je povrijeđeni državljanin Hrvatske predat ekipi hitne medicinske pomoći na dalje liječenje.
-
Naslovna
- Naslovna:
-
m:tel vijesti
-
Najnovije
-
Info
-
Sport
- Sport:
-
Najnovije
-
Fudbal
-
Košarka
-
Ostali sportovi
-
Magazin
-
Eupravo Zato
-
MobIT
-
m:tel
Kategorije
-
Naslovna
- Naslovna:
-
m:tel vijesti
-
Najnovije
-
Info
-
Sport
- Sport:
-
Najnovije
-
Fudbal
-
Košarka
-
Ostali sportovi
-
Magazin
-
Eupravo Zato
-
MobIT
-
m:tel
Dodatno
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.
Državljanin Hrvatske spašen iz kanjona Nevidio Podijeli Podijeli na facebook Podijeli na twitter Podijeli na viber Pošalji na mail