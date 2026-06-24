Konkurs je, kako navode, međunarodni, opšti, jednostepeni i anonimni.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Glavni grad Podgorica raspisao je Konkurs za idejno rješenje uređenja i revitalizacije Spomenika prirode „Park šuma Gorica“ u Podgorici.

„Predmet konkursa je izrada idejnog pejzažnog i arhitektonskog rješenja uređenja i revitalizacije područja Spomenika prirode „Park šuma Gorica“ u Podgorici. Idejno rješenje treba da ponudi cjelovitu konceptualnu viziju razvoja, uređenja i korišćenja park šume, koja će poslužiti kao osnov za detaljnu razradu kroz glavne projekte i faznu realizaciju“, saopšteno je iz Glavnog grada.

Konkurs je, kako navode, međunarodni, opšti, jednostepeni i anonimni.

„Idejno rješenje treba da počiva na integraciji tri međusobno povezane tematske cjeline – Priroda, Ljudi i Nasljeđe, koje čine osnovne stubove dizajna za ovaj projekat. Od učesnika se očekuje da predlože rješenje koje će doprinijeti obnovi i unaprjeđenju ekosistema Gorice, jačanju njene uloge u sistemu zelene infrastrukture Podgorice, razvoju bezbjednog, dostupnog i inkluzivnog prostora za građane i posjetioce, kao i očuvanju kulturno-istorijskih i ambijentalnih vrijednosti ovog prostora“, kazali su u saopštenju.

Konkursne radove ocjenjivaće žiri u sastavu:

dr Svetlana Perović, arhitektica, stručna članica;

Nebojša Kovačević, pejzažni arhitekta, stručni član;

Vuk Marković, pejzažni arhitekta, stručni član;

Boris Radić, pejzažni arhitekta, stručni član;

Vedran Pedišić, arhitekta, stručni član;

Gavrilo Vuković, arhitekta, stručni član;

Duška Mačić, arhitektica, predstavnica raspisivača.

Iz Glavnog grada objašnjavaju da pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove definisane Raspisom konkursa i Konkursnim zadatkom. Najmanje jedan član autorskog tima mora posjedovati licencu ovlašćenog arhitekte za poslove projektovanja, dok najmanje jedan član autorskog tima mora biti diplomirani pejzažni arhitekta.

Konkursna dokumentacija dostupna je za preuzimanje bez naknade na internet stranici Glavnog grada Podgorica:

Konkursni rokovi:

Konkurs je otvoren od 22. juna 2026. godine;

Rok za postavljanje pitanja je 28. jul 2026. godine;

Odgovori na pristigla pitanja biće objavljeni do 7. avgusta 2026. godine;

Rok za predaju radova je 12. oktobar 2026. godine do 10:00h (UTC+2);

Učesnici će o odluci žirija biti obaviješteni najkasnije do 6. novembra 2026. godine.

Pitanja u vezi sa konkursom šalju se na adresu: [email protected]

Konkursni radovi se predaju isključivo u digitalnoj formi, putem e-mail adrese: [email protected]

Žiri će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu, kao i tri otkupa, u sljedećim iznosima:

I nagrada – 30.000,00 eura;

II nagrada – 18.500,00 eura;

III nagrada – 12.000,00 eura;

tri otkupa – po 4.500,00 eura.

Rezultati konkursa i izvještaj žirija biće objavljeni na internet stranici Glavnog grada Podgorica.