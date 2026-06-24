Danas sunčano, do 37 stepeni

Izvor: MONDO

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra će biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalno kratkotrajan pljusak i grmljavinu, uglavnom u popodnevnim satima.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni.

U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare moguć i jak.