Pojedini djelovi opštine i ulice bez napajanja električnom energijom

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Zbog ispada KB “Gorica2” bez napajanja električnom energijom su pojedini djelovi opštine i ulice Podgorica, kazali su iz Cedis-a.

Kako navode, Stara Zlatica, dio Zlatice prema strelištu, Zagorič (osim dijela naselja uz pružni prelaz – Ul. Nikole Tesle, Ludviga Kube, Rovačke i Petra Miljanića i dijela naselja uz veliku trafostanicu (PG 1) – Ul. Piperska), brdo Gorica, Malo brdo, dio Momišića (od Vezirovog mosta prema Paladi, naselje pored Vezirovog mosta – Ul. Gavra Vukova, naselje oko Ars Medike, Ul. Bregalnička, dio Ul. VII omladinske brigade i dio Ul. vladike Danila), centar grada (Ul. Vaka Đurovića, stadion Budućnosti i dio grada oko stadiona, Ul. 19. decembar, dio Ul. Beogradske prema stadionu, Bulevar Ivana Crnojevića, Ul. Balšića, Ul. Hercegovačka, Ul. Miljana Vukova, zgrade oko restorana Radovče, zgrada Kerbera u Ul. Novaka Miloševa, Ul. Slobode, Trg Nezavisnosti, Ul. Njegoševa, Ul. Bokeška, Ul. Vučedolska, Bulevar Stanka Dragojevića, Ul. Karađorđeva, gradski parlament, zgrada UN Montenegro na Milenijumu)Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenice i dio Meduna.