Dio kamiona koji je preksinoć trebalo da uđe u Crnu Goru putem graničnog prelaza Božaj, morao je na to da čeka oko 17 sati – zbog navodnih problema sa carinskim sistemom – dok je sličan problem zabilježen širom države.

Izvor: Udruženje vozača

To je “Vijestima” potvrdilo više sagovornika iz transportnog sektora.

“Vijesti” o ovom slučaju očekuju odgovore i od Uprave carina, odnosno zašto je konkretno došlo do zastoja i kada je saobraćaj zvanično pušten.

“Zaustavljeni smo oko 19 časova u nedjelju veče. Nismo objaviješteni zbog čega, ali smo za prolaz, na granici sa Albanijom čekali do ponedjeljka oko 13 časova. Kolona kamiona je sigurno bila duga oko 2,5 do 3 kilometra, dok je većina prevozila voće i povrće. Prema našim informacijama, radi se o određenom dorađivanju carinskog sistema pa je ulaz bio slobodan samo za prazne kamione. Najveći problem je što nije bilo ni vode u blizini…”, naveo je izvor koji je čekao na granici sa Albanijom oko 17 sati.

Drugi izvor je pojasnio da ovaj problem nije novina, te da se zastoji carinskog sistema dešavaju sve češće u posljednjih 30 dana – što im pravi ozbiljne probleme.

Na ove i druge probleme duže vrijeme ukazuje i Udruženje prevoznika Crne Gore, koje je zbog toga organizovalo i proteste, pišu Vijesti.