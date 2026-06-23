Na više lokacija u Kolašinu u toku su radovi na postavljanju “ležećih policajaca”, saopšteno je iz Opštine Kolašin. Riječ je o nastavku aktivnosti usmjerenih na unapređenje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, a posebno pješaka i djece.

Izvor: MONDO

“Ova mjera predstavlja dio aktivnosti kojima se nastoji smanjiti brzina kretanja vozila na frekventnim saobraćajnicama i povećati bezbjednost u zonama pojačanog kretanja građana”, naveli su iz lokalne uprave.

Iz Opštine su apelovali na vozače da tokom izvođenja radova da budu oprezni, poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu, javljaju Vijesti.

Kako su najavili, i u narednom periodu biće nastavljeno ulaganje u unapređenje saobraćajne infrastrukture, kroz realizaciju mjera koje imaju za cilj veću bezbjednost i kvalitetnije uslove za odvijanje saobraćaja na području opštine.