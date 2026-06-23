Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25 stepeni, najviša dnevna od 21 do 37 stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U glavnom gradu će biti pretežno sunčano, uz promjenljivu oblačnost i uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u poslijepodnevnim časovima. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Jutarnja temperatura vazduha do 25 stepeni, najviša dnevna oko 36 stepeni.

U južnim i centralnim predjelima biće pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana.

Na sjeveru promjenljivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni, a u blizini grmljavinskih oblaka kratkotrajno na udare moguć i jak.