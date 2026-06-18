Izdato je i posebno Rješenje kojim se zauzima trotoarska površina za isti potez od Ulice slobode do Njegoševe ulice sa istim rokom.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Vučedolskoj ulici, na potezu od Ulice slobode do Njegoševe ulice, izvode se radovi na osnovu građevinske dozvole i prijave početka građenja objekta, prenosi CdM

“Saobraćaj je zatvoren Rješenjem Sekretarijata za saobraćaj koje je stupilo na snagu 16. juna, a koje će ostati na snazi do završetka radova, odnosno do 16. septembra”, naglasili su.

Izdato je i posebno Rješenje kojim se zauzima trotoarska površina za isti potez od Ulice slobode do Njegoševe ulice sa istim rokom.

“Na dijelu saobraćajnice i trotoara postavljene su zaštitne mreže i saobraćajna signalizacija predviđena Elaboratom privremene saobraćajne signalizacije i opreme za vrijeme rekonstrukcije ulice”, dodali su.

Za vrijeme zatvaranja saobraćaja, pojasnili su iz Agencije, privremeno se mijenja režim saobraćaja u Ulici slobode na način što se omogućava lijevo skretanje vozilima iz Ulice Novaka Miloševa u Ulicu slobode do raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića, u vremenskom periodu od 17.00 do 00.00 časova.