Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23 stepena, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

U južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo.

Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23 stepena, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.

Podgorica: Pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 23 stepena, najviša dnevna do 35 stepeni