Smješten nadomak Danilovgrada, "Tia Beach" na Tunjevu predstavlja idealno mjesto za sve koji žele pobjeći od gradske vreve i uživati u prirodnom ambijentu uz rijeku Zetu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ova atraktivna lokacija tokom ljetnjih dana okuplja brojne posjetioce željne odmora, druženja i dobre zabave.

Okružen netaknutom prirodom i prepoznatljivim pejzažima Zete, "Tia Beach" nudi savršen spoj relaksacije i aktivnog provoda. Posjetioci mogu uživati u osvježavajućem okruženju rijeke, sunčanju i prijatnoj atmosferi koja vlada tokom cijelog dana.

Posebnu draž ovom mjestu daju svakodnevne žurke i bogat zabavni program, koji uz dobro društvo garantuju nezaboravne trenutke. Bilo da dolazite sa porodicom, prijateljima ili želite upoznati nove ljude, Tia Beach pruža sadržaje prilagođene različitim generacijama i interesovanjima.

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