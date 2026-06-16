U susret ljetnjoj sezoni, u Piperima su već počele pripreme za moguće požare.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Odbornik Dragutin Vučinić kaže da se najavljuju dodatni kapaciteti za gašenje požara iz vazduha.

Pripreme za predstojeću požarnu sezonu u Piperima već su počele, a prema riječima odbornika u Skupštini Glavnog grada Dragutina Vučinića, država planira da dodatno ojača kapacitete za gašenje požara iz vazduha.

„Stižu nam i dobre vijesti da je Vlada odlučila da pojača vazduhoplovnu flotu. Čujemo najave da će četiri helikoptera biti u razmatranju“, kazao je Vučinić za RTV Podgorica.

Vjeruje da će Piperi ove godine spremnije dočekati sezonu požara, ističući da su nadležne službe već preduzele određene preventivne aktivnosti.

„Ima tu nekih pomaka. Vatrogasna jedinica Podgorice, odnosno njen rukovodilac, već je održao sastanke sa predsjednicima svih mjesnih zajednica. Dali su neke planove, dali su konkretne zadatke kako da se postupa i kako da se to dalje proširi do stanovnika svih mjesnih zajednica, da se očisti oko svojih kuća, da se odrade neki poslovi i da se provjeri hidrantska mreža“, naveo je Vučinić.

Ipak, upozorava da je u pojedinim piperskim selima neophodno dodatno unaprijediti putnu infrastrukturu kako bi pristup ugroženim područjima bio lakši i bezbjedniji u slučaju požara.

“Da nije bilo prošle godine aktuelnog gradonačelnika, koji je svim silama upirao da se dođe do određenih sredstava i obezbijedili smo sredstva od Ministarstva javnih radova. Dobili smo oko 1. 200. 000 i te pare su uložene u 12,5 kilometara puteva. Taj se program sada realizuje. Asfaltira se put do Seoca, asfaltiran je put od Pričelja do sela Lopate, asfaltiran je put do Gornjih Rogama, još nekih sedam do osam dionica, put od glavnog centralnog Piperskog puta do Manastira Ćelije Piperske. Tu su prije samih radova iskopani kanali, postavljene su cijevi za budući vodovod koji će tek biti“, rekao je Vučinić za RTV Podgorica.

Dok je nova sezona požara na pragu, pitanje obeštećenja nakon prošlogodišnjih velikih požara i dalje ostaje otvoreno. Za sada nema preciznih informacija, a nadležni još nijesu saopštili rokove niti detalje eventualne isplate štete.