Danas promjenljivo, mjestimično moguća kiša

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim i centralnim predjelima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, a poslijepodne je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u sjevernim predjelima biće promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom.

Vjetar će biti najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan.