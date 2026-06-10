UnderhillFest će predstaviti filmove koji otvaraju važna društvena pitanja i donose priče iz Crne Gore, regiona i svijeta

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Podgorica će od 9. do 17. juna biti domaćin Međunarodnog festivala dokumentarnog filma UnderhillFest, koji i ove godine donosi bogat program domaćih i stranih dokumentarnih ostvarenja.

Tokom devet festivalskih dana publiku očekuju projekcije filmova, susreti i razgovori sa autorima, kao i prateći muzički program.

UnderhillFest će predstaviti filmove koji otvaraju važna društvena pitanja i donose priče iz Crne Gore, regiona i svijeta, uključujući brojna nagrađivana i festivalski zapažena ostvarenja.

U programu je 28 filmova selektovanih u četiri kategorije – regionalnoj, međunarodnoj, vantakmičarskoj i selekciji „7 kratkih“.

Ovogodišnje izdanje festivala je otvorio film Planina, pobjednik Sundance Film Festival, jednog od najznačajnijih svjetskih filmskih festivala.

Svi zaintresovani moći će da prate program bez kupovine ulaznica, jer je ulaz na festivalske sadržaje slobodan.

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