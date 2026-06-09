Putnicima iz Crne Gore od subote 13. juna ponovo će biti na raspolaganju međunarodni sezonski dnevni voz koji će ove godine saobraćati na relaciji Bar – Subotica – Bar.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prvi polazak međunarodnog sezonskog voza zakazan je za 12. jun iz Subotice, potvrđeno je za Primorski portal iz Željezničkog prevoza Crne Gore, piše CdM.

Međunarodni sezonski dnevni voz, 1130/1131 pod nazivom ”Tara” saobraćaće do 14. septembra 2026. godine.

Voz će iz Bara polaziti u devet časova, iz Podgorice u 10 časova, dok je polazak iz Bijelog Polja predviđen u 12.52 časova.

Iz Subotice za Crnu Goru voz polazi u 8.04 časova, sa stanice Petrovaradin u 08:58, a sa stanice Beograd Centar u 09:45.

Tokom putovanja predviđeno je i presijedanje u Bijelom Polju. Iz smjera Subotice, Stadler vozovi „Srbijavoza“ ulaze u zajedničku graničnu stanicu Bijelo Polje, gdje se obavljaju granične procedure i presijedanje putnika. Iz pravca Bara, putnici se voze klasičnom kompozicijom sa klimatizovanim kolima za sjedenje, javlja CdM.

Za putovanje dnevnim vozom obavezna je rezervacija mjesta, koja košta tri eura.

Cijene karata za pojedine relacije iznose:

Bar – Beograd 23,80 eura.

Bar – Novi Sad 26,80 eura.

Bar – Subotica 30,40 eura.

Podgorica – Beograd 21,60 eura.

Podgorica – Novi Sad 24,60 eura.

Podgorica – Subotica 28,20 eura

Sve informacije i cijene karata za ostale relacije dostupne su na sajtu zpcg.me.