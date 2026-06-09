Ovaj izazov istaknut je i u izvještaju o radu preduzeća za proteklu godinu.

Izvor: MONDO

Kako je objasnio direktor preduzeća Dušan Simović, problem obezbjeđivanja adekvatnih ljudskih resursa traje već duži niz godina i ogleda se u nemogućnosti da se obezbijedi dovoljan broj kvalitetne i kvalifikovane radne snage za popunjavanje osnovnih radnih mjesta. Posebno je izražen u Radnoj jedinici “Čistoća”, gdje nedostatak izvršilaca direktno utiče na obim i kvalitet svakodnevnog obavljanja komunalnih usluga.

Ovaj problem, kako se navodi u izvještaju, predstavlja trajnu prepreku u funkcionisanju sistema, a naročito dolazi do izražaja tokom ljetnje turističke sezone, kada se broj stanovnika i posjetilaca Kolašina značajno povećava, a potrebe za komunalnim uslugama višestruko rastu, pišu Vijesti.

U izvještaju Komunalnog preduzeća navodi se da se obezbjeđivanje ljudskih resursa, kao jedan od ključnih problema i prethodnih godina, ogleda u nemogućnosti zapošljavanja dovoljnog broja kvalitetne radne snage potrebne za popunjavanje osnovnih radnih mjesta, posebno u RJ “Čistoća”. Ovaj problem kontinuirano predstavlja glavnu prepreku za kvalitetno obavljanje djelatnosti tokom čitave godine, a naročito u ljetnjoj turističkoj sezoni.

U tom preduzeću trenutno je zaposlen 31 radnik, a manje od trećine tog broja angažovano je u RJ “Čistoća”. U administraciji radi šest zaposlenih, koliko ih je zaduženo i za pijacu i gradsko groblje, dok je osam zaposlenih angažovano na poslovima mehanizacije, a jedna osoba zadužena je za održavanje gradske rasvjete, prenose Vijesti.