Intenzitet saobraćaja je umjeren.

Na putevima u zemlji danas se saobraća po suvim kolovozima. Sporiju i oprezniju vožnju savjetujemo na dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog pojave sitnijih odrona. Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore AMSCG.

Na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina na snazi je totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila zbog odronjavanja stijenske mase u okviru sanacije kritične tačke Sokolovine.

22, 23. i 24. aprila doći će do potpune obustave saobraćaja u intervalu od 12.00 do 17.00 sati zbog radova na habajućem sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Nikšić-Vilusi I faza dionica Nikšić-Kuside. Mimo toga saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu M-2 Ribarevina -Poda i Poda – Berane saobraćaj se obustavlja od 08.00 do 11.00 i od 14.00 do 17.00 sati. Na ovom putnom pravcu neće biti obustava saobraćaja 19. i 20. aprila.

Na magistralnom putu M-3 dionica Plužine-Jasenovo Polje, lokalitet Zaborje -Jasenovo Polje obustava saobraćaja za sve vrste vozila je u terminima od 10.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00 sati svakog dana osim nedjeljom. Na ovom putnom pravcu neće biti obustava saobraćaja 19, 20. i 21. aprila.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-29 Bar -Kamenički most Krute odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 08.00 do 11.00 sati i od 13.00 do 16.00 sati.

Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju sistema odvodnjavanja u tunelima na autoputu “Princeza Ksenija” zatvorena je po jedna saobraćajna traka. Radovi počinju u tunelu Mrke, smjer Podgorica-Mateševo, a zatim će se nastaviti u ostalim tunelima. Vozačima se savjetuje poštovanje privremeno postavljene signalizacije.

Na magistralnom putu M-10 dionica Cetinje-Budva lokalitet Boreti promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestima izvodjenja radova, a planirano je da radovi traju do 15. maja.

Do 30. aprila biće promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na magistralnom putu M-2 dionica Lepenac-Ribarevine. Moguća je povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta na mjestu izvođenja radova.

Zbog izvođenja radova na sanaciji pukotina u tunelu Sozina injektiranjem sa završnim farbanjem obloge ( I faza u dužini od 300 m-od južnog ka sjevernom portalu tunela Sozina ) doći će do izmjene rezima saobraćaja u tunelu Sozina. Biće izmijenjen režim saobraćaja u tunelu Sozina na naizmjenični uz mogućnost potpune obustave saobraćaja u kracćim intervalima do 28. maja u vremenu od 22.00 do 06.00 časova.

Na dionici puta između tunela Raš i Komandnog centra tunela Sozina, tokom radova na ugradnji zaštitne čelične mreže, dolaziće do izmjene režima saobraćaja na naizmjenično propuštanje vozila do 04. juna.

Do 17. aprila doći će do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestima izvođenja radova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Podgorica.

Do 16. aprila odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja od 08.00 do 18.00 časova zbog izvođenja asfalterskih radova na mag putu M-1 dionica Petrovac -Bar -Ulcinj lokalitet opština Bar.

Jednom trakom naizmjenično saobraća u intervalu od 07.00 do 19.00 sati na magistralnom putu M-1 dionica Debeli Brijeg-Kotor i M-8 Lipci-Grahovo-Vilusi zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Kotor.

Do 30. aprila, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestima izvođenja radova kao i povremene totalne obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta, zbog izvođenja radova na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja u zonama pješačkih prelaza, obnova i popravka svjetlosne saobraćajne signalizacije ma sljedećim putnim pravcima:

Zona škole: R-15 OŠ Đerđ Kastriot Skenderbeg, Ostros, Opština Bar; R-12 OŠ Lubnice, Lubnice, Opština Berane; R-24 OŠ Polica, Polica, Opština Berane; M-2 OŠ Milovan Janjević, Pavino Polje, Opština Bijelo Polje; R-23 OŠ Vlajko Brajović, Lazine, Opština Danilovgrad; R-9 OŠ Petar Dedović, Murino, Opština PIav; R-3 OŠ Radoje Tošić, Srdanov grob, Opština Pljevlja; M-6 JU Obrazovni centar, Šavnik, Opština Šavnik; R-19 OŠ Radoslav Jagoš, Bare Kraljske, Opština Kolašin.

Regulacije: raskrsnica M-11 i R-22, Ulcinj, lokacija 14; raskrsnica puta M-7 i M-9, Vilusi, lokacija 15; raskrsnica puta R-2 i R-24, Berane, lokacija 16; raskrsnica R-2 i R-9 , Murino, lokacija 17, raskrsnica R-2 i R-19, Andrijevica, lokacija 18, raskrsnica M-5 i R-20, Rožaje, lokacija 20.

Na autoputu se saobraćaj obavlja bez izmjena u režimu saobraćaja.

U protekla 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile lakše povrede.

Auto moto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanja manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa ili radionice za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807, 020234999 i 063239987.