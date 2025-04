"Podvožnjak između Brskutske i Branka Ćopića je problematičan već decenijama jer je usko grlo na saobraćajnici koja povezuje Zagorič i Zlaticu, a kada su velike kiše često zna da bude i u potpunosti zatvoren za saobraćaj."

Izvor: Vlada Crne Gore

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović najavio je u emisiji “Na vezi sa gradonačelnikom” na Gradskoj RTV da će Zlatica u narednom periodu konačno dobiti funkcionalan podvožnjak i da se radi na sistemskom i trajnom rješenju višegodišnjeg problema.

Podvožnjak između Brskutske i Branka Ćopića je problematičan već decenijama jer je usko grlo na saobraćajnici koja povezuje Zagorič i Zlaticu, a kada su velike kiše često zna da bude i u potpunosti zatvoren za saobraćaj. Mujović ističe da će u narednom periodu biti raspisan tender za izradu projekta, kojim bi se konačno riješio ovaj problem i na taj način dobila moderna saobraćajnica, rekao je Mujović za Gradski portal.

Navodi da su stigla brojna pitanja koja se tiču svakodnevnih problema mještana naselja Zlatica, od saobraćaja, komunalne infrastrukture, pa do urbanističkih izazova, te da ova emisija zbog toga i specifična, jer je cijela posvećena problemima na Zlatici.

On je kratko podsjetio i na pitanja iz prethodnih emisija, odnosno problema 30 metara Medunske ulice na Koniku, istakavši da je Sekretarijat za saobraćaj izdao nalog, a da će preduzeće „Putevi“ u najskorijem roku pristupiti izvođenju radova.

To je problem koji traje već godinama i problem koji se pokušavao riješiti na razne načine, ali jednostavno nijesmo došli do finalnog rješenja. Stoga je i jedan od glavnih zadataka i prioriteta nove gradske administracije da se ovaj problem riješi na trajan način. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice već je pokrenula aktivnosti na pribavljanju tehničke dokumentacije potrebne za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta proširenja podvožnjaka i priključnih saobraćajnica, u skladu s važećim planom DUP „Zlatica B“. Nakon što se pribave svi urbanističko-tehnički uslovi i saglasnosti – uključujući i saglasnost Željezničke infrastrukture, bez koje nije moguće nastaviti – biće raspisan tender za izradu projekta. Dakle, radimo na sistemskom i trajnom rješenju ovog problema, korak po korak. Nadam se da će vrlo brzo ovaj dio Zlatice dobiti jednu modernu saobraćajnicu, odnosno podvožnjak, a koji će učiniti da bezbjednost učesnika u saobraćaju bude na znatno većem nivou nego što je to danas.

Brskutska ulica je jedan od prioriteta i svjestan sam koliko dugo građani čekaju njenu rekonstrukciju. Završen je tenderski postupak i odabrani su izvođač radova i stručni nadzor. Na pragu smo da krene realizacija ovog projekta.

Radove će izvoditi preduzeće „Indel Inženjering“, a rekonstrukcija obuhvata dionicu od pružnog prelaza do podvožnjaka u Zagoriču, u dužini od 915 metara. Saobraćajnica je planirana da bude dvosmjerna, širine 5,5 metara, s obostranim trotoarima, kompletnom infrastrukturom, i biće uređena dva parkirališta s ukupno 35 parking mjesta. Radovi treba da počnu vrlo brzo.

Neriješeni imovinsko-pravni odnosi kočili su realizaciju ovog projekta, ali idemo u dobrom pravcu. Od sedam ili osam spornih parcela došli smo do toga da su samo dvije parcele sporne i nadam se da ćemo vrlo brzo ovaj proces završiti i krenuti sa rekonstrukcijom.