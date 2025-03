Djelovi više crnogorskih opština danas će biti bez struje zbog planiranih radova na mreži, saopštio je CEDIS.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Podgorica

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio ulice Ratnih veteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Donjih Kokota, ulica Veliše Popovića, dio Progonovića.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Bogićevići, Veleta, Slap Zete, Viš, Kujava, Potkraj Bogmilovića, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, motel Sokolina, manastir Ostrog, Kupinovo, Boronjina, Mandići, željeznička stanica Ostrog, Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Brijestovo, Sretnja, Rova, Frutak, bazna stanica Kurilo i Orja Luka (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 07 do 15 sati: Ržišta i Do Pješivački.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Podljut, Dio Lukova, Dio Granica.

Budva

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Dio Nasellja : Plaze Jaz.

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Dio Nasellja : SEOCI, Prijevor.

– u terminu od 11:30 do 12 sati: Dio Nasellja : SEOCI, Prijevor.

– u terminu od 12 do 13 sati: Dio Nasellja : SEOCI

– u terminu od 13 do 14 sati: Zgrada inv. INVENTA – SEOCI.

– u terminu od 14 do 15 sati: Dio Nasellja : SEOCI.

– u terminu od 15 do 16 sati: Područja R4 (Nas.Lastva Grbaljska, Svinjišta, Topliš, Partizansli Put, Servo Mihalj.) Područja R5 (Platamuni, Ograde, Trsteno, Desančić, Krimovica, Pićani, Zagora, Glavatičići, Kovači, Gorovići, Bratešići, Kovačko polje).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Meterizi kod Crkve, dio Limana.

– u terminu od 09 do 15 sati: povremeno isključenje – dio Đerana prema Ljuljićima.

Tivat

– u terminu od 05:30 do 06:30 sati: kompletno područje Tivta od Lepetana do Račice, Porto Montenegro.

– u terminu od 11 do 15 sati: Lepetane.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Radanovići – područje oko servisa “Tomičić” i restorana ” Bokeška kužina”.

– u terminu od 08 do 16 sati: Popova ulica.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dobrota – Dobojska i Truć, Grbalj -područje oko tunela Vrmac.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 08:30 sati: zgrade Pošte i Opštine i područje oko njih, Trg Maršala Tita, Srbina-područje oko stare škole – kratkotrajni prekidi u naznačenom periodu.

– u terminu od 08 do 17 sati: Zgrade Crveni Krst.

– u terminu od 11 do 13 sati: Igalo potrošači u Ulici 29. decembra-Tatar Bašta.

– u terminu od 17 do 17:30 sati: zgrade Pošte i Opštine i područje oko njih, Trg Maršala Tita, Srbina-područje oko stare škole – kratkotrajni prekidi u naznačenom periodu.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik, selo Cecuni.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca i dio Goražda.

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Sela: Babino, Dragoslava, Goražde, Zagrađe crpna stanica Goražde.

– u terminu od 10 do 12 sati: Balabanda, Šaćina Bara- od Autoservisa do TC VOLI, Putna Sekcija, Rasadnik i poliklinika Stojanović.

– u terminu od 12 do 13 sati: Industrijska zona Rudeš- ŠIP Polimlje i Pilana, PC 10-ka, biznis inkubator, mljekara ZORNIĆ, ART beton Popovići, Korać- pločasti namještaj, bivši Simon Voajaž.

– u terminu od 13 do 14 sati: Sela: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta “Budim promet DOO”, Repetitor Jejevica.

– u terminu od 14 do 17 sati: Novo naselje, Fudbalski stadion, Sporska sala, Ulice:Čukarička, Gornoseljska, Jovana Cvijića I dio ulica: 29 novembar i Teramske ulice.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati: Zgrada Cedis-a, Kalia, ulica Nikice Kneževića (dio naselja Rasadnik).

– u terminu od 09 do 16 sati: Pavino polje, Ivanje, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo, Ravna rijeka, Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Božovića polje, Sutivan.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrujca, Ravni, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci-vikendice, Crkvine, Moračka Bistrica, Žirci, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

– u terminu od 09 do 14 sati: Manastir Morača, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Dragovića polje, Dugi laz, Vočje, Osreci, Starče, Svrke, Redice, Ljevišta, Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta, Feratovo polje, Donji Lepenac, Paćice, Osredine, Rudnica, Gornji Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bor i dio Tucanja.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Đuričke Rijeke 2). Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mjesni centar Murino, sela: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i dio sela Brezojevice. Kratkotrajna isključenja DV 10kV Murino.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Velike Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Pripeč i Malidubrava.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz CEDIS.