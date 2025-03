Kako bi se izgradila druga faza šetališta, kako navodi Kadović, javila se potreba za eksproprijacijom dodatnih 333 kvadrata u Njegoševom parku koji su u vlasništvu pravnog lica.

Cetinjani su u ponedjeljak, 24. februara, počeli gradnju 80-ak metara šetališta uz Moraču, ali ne od mjesta gdje je završena prva faza jer je, zbog neriješenih imovinsko- pravnih odnosa iznad plaže Labud, preskočeno oko 100 metara, prenosi DAN.

Ekipa „Dana“ u petak, 28. februara, obišla je gradilište ali na terenu nije bilo ni mašina, a ni radnika.

Vršilac dužnosti direktorice Direkcije za imovinu Milica Kadović kaže da za drugu fazu šetališta imaju neriješene imovinsko-pravne odnose na dvije lokacije.

"U odnosu na neriješene imovinsko-pravne odnose koji se odnose na drugu fazu uređenja šetališta uz Moraču, Direkcija za imovinu Glavnog grada je pripremila i dostavila kabinetu gradonačelnika dopis obraćanja Vladi sa zahtjevom za donošenje Odluke o prenosu prava raspolaganja na dvije katastarske parcele, ukupne površine 368 kvadrata. Međutim, u ovoj odluci se potkrala tehnička greška usled koje će biti nužno ponovno obraćanje Vladi radi ispravke – saopštila je Kadović.

"Da bi se stekli uslovi za pokretanje postupka eksproprijacije neophodno je u skupštinskoj proceduri utvrditi i javni interes. Parcela čiji dio treba da bude eksproprisan radi izgradnje šetališta uz Moraču je prodata privrednom društvu First financial group 2007. godine. Ista parcela je ponovo prodata firmi Sigma Delta Investments. Do realizacije predmetnog ugovora nije došlo u cjelosti jer se na ovoj parceli nalazi objekat Bokserskog kluba Budućnost 97 – saopštila je Kadović.

Da imaju neriješenih imovinskih sporova na dijelu od plaže Labud na dan početka radova potvrdio je i Dragan Senić, v.d. direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, kojem u međuvremenu Skupština nije povjerila puni mandat, prenosi DAN.

"Dio od plaže Labud ne može se raditi zbog imovinsko-pravnih odnosa. Sa Statisom imamo imovinsko-pravni problem. Radićemo potez od Moskovskog do Milenijuma u dužini od 88 metara. Dio koji nećemo raditi je 100 metara – saopštio je tada Senić.

Zemljište za koje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi 2007. godine dato je, sa pravom korišćenja, firmi u vlasništvu grčkog biznismena Petrosa Statisa. Na njemu je trebalo da se gradi hotelski kompleks.

Za gradnju druge faze šetališta, za koju je rok 75 radnih dana, iz gradske kase opredijeljeno je 278.299 eura.N.S., kako prenosi DAN.