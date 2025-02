Najavio je da će se na krovu Podgoričanke naći velika restoranska terasa kao prvi roof top u centru grada.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović je u razgovoru za CdM najavio da će krajem maja početi izgradnja Bulevara Vojislavljevića. Takođe, najavio je i izgradnju još jednog mosta na Morači koji će spojiti pomenuti bulevar sa kružnim tokom prema Nikšiću.

“Kada je riječ o Bulevaru Vojislavljevica – tender je raspisala Uprava za saobraćaj i na tom tenderu po Javnom pozivu posao je dobilo da radi preduzeće Crnagoraput-Strabag za 14,5 miliona eura. U toku je eksproprijacija dijela bulevara od Kružnog toka ulice 4. jula prema ulici Princeze Ksenije. Bulevar je dugačak oko 3,2 kilometra. Radovi bi trebalo da krenu krajem maja. Ovaj projekat se radi po Ugovoru o zajedničkom sufinansiranju između Glavnog grada i Uprave za saobraćaj, odnosno Vlade Crne Gore”, kazao je Mujović.

On je za CdM saopštio da će tender za nikšićki most vrlo brzo raspisati Uprava za saobraćaj.

“Razdvojili smo faznu gradnju za most jer je imovinski čist i kružni tok koji ima negdje oko 1700 m2 imovinski spornih. Kako to ne bismo čekali, raspisaće se tender samo za most. Rok izgradnje drugog nikšićkog mosta je 12 mjeseci, dok je rok izgradnje Bulevara Vojislavljevica 18 mjeseci. To znači da bi se poklopili završetak izgradnje Bulevara Vojislavljevića i drugog nikšićkog mosta”, naglasio je Mujović.

O projektu za robnu kuću Podgoričanku Mujović je podsjetio da je Glavni grad u prethodnom periodu raspisao međunarodni konkurs za adaptivnu prenamjenu robne kuće “NA-MA”, poznatije kao Podgoričanka u sklopu koga je odabrano najbolje idejno rješenje.

“Naime, ideja Uprave Glavnog grada je bila da se ovaj objekat prenamjeni u co-working prostor (prostor u kome će naši sugrađani moći da razvijaju svoje biznis ideje) i prostor otvoren za javnost u vidu različitog sadržaja kao što su kafeterije, biblioteke, čitaonice, galerijiski prostori, multimedijalne sale i koncept podgoričke kuće”, kazao je on.

Najavio je da će se na krovu naći velika restoranska terasa kao prvi roof top u centru grada.

“Uprava Glavnog grada trenutno sprovodi aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije na osnovu koje će biti raspisane javne nabavke za generalnog izvođača”, zaključio je Mujović u razgovoru za CdM.