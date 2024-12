Formiran je i cjenovnik isti kao i Čistoće Podgorice.

Izvor: Čistoća Podgorica

U Komunalnom preduzeću Zeta od 1. februara počinje da funkcioniše jedinica Čistoće, pa će građani prvi račun ovom preduzeću platiti u martu, prenosi Dan.

Građani će plaćati devet centi po kvadratu stambenog objekta, dok je za pravna lica cijena formirana u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju. Kancelarije će plaćati 26 centi po kvadratu prostora, fabrike i proizvodne hale 20 centi, operateri mobilne i fiksne telefonije, banke, deset centi više, magacini 30 centi, trgovački, ugostiteljski i objekti iz svere turizma 66 centi. Zanatski objekti plaćaće 60 centi, kiosci, tezge, kladionice, kazina 80, garaže i parkinzi 20 centi, luna parkovi, autići, otvoreni sportski tereni, placevi za prodaju automobila, šankovi, terase plaćaće centi. Domovi zdravlja, bolnice, poliklinike plaćaće 24 centi, ljekarske ordinacije, zubne ambulante, apoteke 60, a objekti za obrazovanje, kulturu i sport 16 centi po kvadratu.

"Do donošenja uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena na osnovu koje će biti donijet novi cjenovnik u toku 2025. godine preduzeće će imati iste cijene usluga koje su građani plaćali kada je posao obavljala Čistoća", kazala je Rajka Pantović, direktorica Komunalnog preduzeća.

Ona je objasnila da će dosadašnji dug građani platiti Čistoći, a od 1. februara sve obaveze imaće prema Komunalnom preduzeću. Pantović kaže da će otpad odlagati na deponiju „Livade“.

"U toku ove sedmice biće raspisani oglasi za radna mjesta koja su nam potrebna. Zaposlićemo dva inkasanta za Gornju i Donju Zetu, jer tako je i Čistoća funkcionisala. Računi će se plaćati kod inkasanata na terenu, u pošti, banci i u našim prostorijama", kaže Pantović.

Osim podjele i naplate računa inkasanti će popisivati nove korisnike i reevidirati postojeće.

"Formiraćemo komisiju koju će činiti inkasant i drugi zaposleni iz preduzeća. Oni će raditi popis kako bi nam baza podataka bila potpuna i tačna", istakla je Pantović.

Pantović kaže da su dio opreme već nabavili.

"Stigao je kamion za odvoz otpada vrijedan 251.680 eura. Preduzeće je odabrani korisnik Eko fonda za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu 64.800 eura. Obezbijedili smo i kombinovanu radnu mašinu, a očekujemo da stigne traktor sa nadogradnjom za košenje", navela je Pantović.

Komunalno preduzeće donijelo je i cjenovnik po posebnim zahtjevima korisnika. Ni tu cijene nijesu mijenjali. Pantović navodi da će moći češće izlaziti u susret građanima kada je u pitanju odvoženje otpada po njihovom pozivu, nego što je to bilo do sada, prenosi Dan.

Po cjenovniku za pravna lica utovar, transport i odlaganje građevinskog, biljnog, kabastog otpada do dva kubika iznosi 60, a od dva do 12 kubika 100 i od pet do 12 kubika 130 eura. Za fizička lica ova usluga je 35, 65 i 100 eura. Za pravna lica korišćenje grajfera po turi košta 130, a za fizička 100 eura. Tura korišćenja kombinovane mašine za rušenje objekata, ravnanje i iskope koštaće 100 eura.