Izvor: MN Press/arhiva

Prošlo je 7 godina od krajnjeg roka na koji se pred Specijalnim državnim tužilaštvom, kojim je tada rukovodio sada pritvoreni Milivoje Katnić, obavezao objegli bivši visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović da će izmiriti 1,09 miliona eura imovinske koristi koju je stekla kriminalna grupa kojom je rukovodio.

Poslednji rok je bio 10. oktobar 2017, ali je Opština uspjela mučnim višegodišnjim postupkom, osporavnim pred sudom, da proda imovinu koju je Svetozar Marović založio, kao i njegov sin Miloš, i da naplati svega 300 hiljada eura. Preostalo je da se namiri još 783 hiljade eura, a to se svakako ne može namiriti ni prodajom imovine brata Dragana, koji je takođe založio dio svoje imovine, mada i on to sudski osporava.

Opština je juče preko javne izvršiteljke ponovo, kao što to čini proteklih sedam godina, naplatila dio od penzije Svetozara Marovića, koji je sada nakon povećanja dostigao iznos od 317,91 eura, prenose Vijesti.

Iz Višeg suda u Podgorici u maju odbili su kao neosnovanu žalbu Svetozara Marovića i potvrdio presudu kotorskog Osnovnog suda iz januara prošle godine, na osnovu koje će Opština nastaviti da od odbjeglog i osuđenog šefa budvanske kriminalne grupe naplaćuje dugovanje, ali i prodaje založenu imovinu.

Prodaja imovine Dragana Marovića, kako je “Vijestima” rečeno u advokatskoj kancelariji Komnenić i partneri, koju je Opština angažovala u ovom slučaju, čeka procjenu vještaka građevinske struke. Još prije nekoliko godina podnijet je bio predlog za izvršenja za imovinu koju je Dragan založio, a koji je odlukom Suda u Kotoru ukinut. Sud je tada obustavio sve radnje. Na tu odluku postojala je mogućnost ustavne žalbe, koju je advokatska kancelarija i podnijela, ali su paralalelno sa tim pokrenuli novi postupak za izvršenje.

Desilo se da je Ustavni sud utvrdio da odluka Osnovnog suda u Kotoru nije bila zakonita, te je predmet vratio na ponovno odlučivanje. U ponovnom postupku Osnovni sud je odbio žalbu Dragana Marovića, te prihvatio izvršenje. Sada je, kako je rečeno “Vijestima”, u toku vještačenje kojim će se izvršiti procjena imovine koja je založena, nakon čega će procjena biti dostavljena Draganu Maroviću na izjašnjenje, a potom će javna izvršiteljka zakazati prvu prodaju, kako prenose Vijesti.

“Usvaja se predlog za izvršenje izvršnog povjerioca (Opština Budva) na osnovu izvršne isprave notarskog zapisa založne izjave od 9. juna 2016. godine, sačinjenog kod notara Slavke Vukčević iz Budve, i to u iznosu od 793.868,19 eura na ime preostalog nenamirenog dijela glavnog duga”, pisalo je u rješenju o izvršenju, koje su “Vijesti” ranije objavile a koje je Dragan Marović osporio.

Ovim rješenjem na prodaji bi se našla polovina od dvije parcele od 1.013 i 589 kvadrata na Jazu, uz samu obalu, livada od 1.274 kvadrata, pašnjak od 615 i šuma od 2.190 metara kvadratnih u Krimovici, na kojima je Dragan Marović upisan kao vlasnik četvrtine. Predviđena je i prodaja imovine u selu Krimovica, gdje je mlađi Marović vlasnik osmine livade od 1.311 kvadrata, vikendica od 51, 68, 89 i 107 metara kvadratnih, livade od 249 kvadrata, pašnjaka od 182 i 250 kvadrata i šume od 3.115 kvadrata.

Advokatska kancelarija podnijela je predlog za izvršenje na osnovu založne izjave od 9. juna 2016. godine, a koju su dala braća Marovići, prenose Vijesti.

Presudom Višeg suda od 12. septembra 2016, s klauzulama pravosnažnosti i izvršnosti, potvrđeno je potraživanje Opštine Budva od Svetozara Marovića u iznosu od 1.096.481 eura, navode Vijesti.

Marović je uhapšen u decembru 2015. godine, da bi u maju sljedeće bio pušten iz spuškog zatvora nakon što je priznao krivicu i zaključio sporazum koji je verifikovao Viši sud. Marović je otišao u Beograd, gdje se i sada nalazi, a tamošnje vlasti nijesu ga izručile Crnoj Gori i pored urgencija tri Vlade.

Glavna kazna, kojom je Marović osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i devet mjeseci, apsolutno zastarijeva 10. oktobra 2026.