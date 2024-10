"U slučaju Marovića govorimo o političkoj, a ne o pravnoj odluci koja traje godinama. U prethodnim mandatima, Ministarstvo pravde je slalo Srbiji zahtjeve za izručenje. Ali Srbija, kako ima pravo, nije se osvrnula na te molbe," rekao je Božović.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ministar pravde Crne Gore Bojan Božović je danas rekao za portal "Balkan insajt" da izručenje bivšeg visokog zvaničnika Crne Gore i Državne zajednice Srbije i Crne Gore i Demokratske partije socijalista (DPS) Svetozara Marovića zavisi od političke odluke Srbije gdje se Marović nalazi i da će tokom zvanične posjete Srbiji pokrenuti pitanje te ekstradicije.

"Moramo biti realni: Ako Srbija procijeni da Marović treba biti izručen, to će i učiniti… S pravnog aspekta, svi uslovi su ispunjeni. Da li će to biti politička odluka, zavisi isključivo od Srbije", dodao je on.

Crna Gora već osam godina od Srbije traži ekstradiciju bivšeg predsjednika Skupštine i Vlade Crne Gore i Državne zajednice Srbije i Crne Gore, da bi izdržavao kaznu zatvora na koju je 2016. osuđen u Podgorici.

Marović je osuđen na tri godine i devet mjeseci zatvora zbog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja putem podstrekavanja na organizovan način.

Marović je Specijalnom državnom tužilaštvu priznao da je bio na čelu kriminalne grupe koju su činili bivši čelnici Opštine Budva i njihovi saradnici koja je kroz više projekata nanijela višemilionsku štetu opštinskom budžetu. Marović je sporazumnim priznanjem krivice pristao i da državi vrati oko milion eura i uplati sto hiljada eura novčane kazne.

Crna Gora je 2017. godine raspisala potjernicu za Marovićem koji je u Srbiji, ali je zvanični Beograd ignorisao zahtjeve za izručenje uprkos mnogim urgencijama.

U slučaju neizručivanja Crnoj Gori, 10. oktobra 2026. godine će nastupiti apsolutna zastarelost izvršenja zatvorske kazne Maroviću.