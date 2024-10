Djelovi više crnogorskih gradova u srijedu biće bez struje zbog zakazanih radova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 23. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat, Karaula Poprat, Dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa, Ulica Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, Ive Andrića, Vita Nikolića, Ludviga Kube, Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuća

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Hemomont, Ul. 8 marta oko Titeksa i nova ulica prema Ul. Iva Vizina, dio Dahne iza stovarišta Volvoksa, Montefarm, stara medicinska škola i oko nje i dio kruga KBC (Dječja bolnica) (kratkotrajno isključenje)

Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Danilovgrad

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Glava Zete i Dobro Polje

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Stadion i naselje oko stadiona, Velja Paprat, dio Orje Luke, dio Glavice, SUP i naselje oko njega, Centar za kulturu i naselje oko njega i preduzeće Respa (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Velja Paprat i dio Orje Luke

-u terminu od 7:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 16:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Luke, Jelenak, Kula Lakića

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio Pričelja, Lazine oko Spomenika, Lazine

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Korito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrzipov Do, Lukovo

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Kodre, Kolomza, Pistula Repetiror Možura, Sv.Đorđe

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Meterizi ulica Vida Matanovića

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Topla 1, dio šetališta 5 Danica od Hotela Topla do iza restorana Rafaelo, Topla 2, Topla 3, Stanišića Dubrava, Bajer, Crvejni krst, dio Srbine prema Crvenom krstu – prekidi u napajanju do 45 min u periodu izvođenja radova

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Brajkovina – Potrošači iza cvijetnog centra, Ulica Trebinjska

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Karača -potrošači ispod nekadašnjeg Motela Dubrava, ulice i Bokeške brigade, Stjepa Šarenca, Save Kovačevića

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Male Rose

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: Žanjice, Brguli, Tići, Eraci, Velji kam, Mrkovi, Klinci, Mirište, Rakite, Špiljice

Kotor

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Jugooceanija, Raskrsnica, Šuranj

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Mašte

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: uže gracko jezgro i Prigracko naselje Pešca Opštine Berane-Opština Berane (5786 potrošača)

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće, dio sela Zabrđe

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Laze, dio sela Trpezi

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje, Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,VojnaKasarna,Pepići,Titeks,Mašnica,Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe -Kratkotrajna isključenja DV 10 kV Plav

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grahovo

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ivanje, Rasadnik, zgrada Brena

-u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Pruška, Lipnica, Rasovo, Loznice, Boljanina, Zminac, Kurilo, Nedakusi, Potkrajci, industriska zona, Njegnjevo, Gubavač, Bistrica, Kanje, Konatari, Kukulje, Mioče, Kukulje, Sela

-u terminu od 10:30 do 12:00 sati: Ribarevine, Kruševo, Pripčići, Zaton, Ramčina, Ostrelj, Slijepač Most, Majstorovina, Jabučino, Okladi

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pavino Polje, Majstorovina, Gornji Mojstir, Ribarevine, Marina Ravan, Rakonje, Zaton, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava, Kruševo , Gornji Mojstir, Medanovići, Lješnica, Lipnica

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Polja, Štitarica, Lepenac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Andrijevo, Cerovica, Jasenova, Međuriječje, Rovca, Velje Duboko, Liješnje, Trmanje, Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica, Uljari, Ravni , Rečine, Lug Vukićevića, Mioska

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Male Krće, Meljak

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Ul. Vojske Jugoslavije, dio ul. Drvarske i Lovćenske, dio ul. Volođine i Kolašinske

Šavnik

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje

Iz kompanije su kazali da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, poručuju iz CEDIS.