Jesu li ovo adekvatne plate za posao koji obavljaju?

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prosječna zarada u Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT) je oko 2.700 eura, u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) oko 2.500, u višim tužilaštvima oko 1.900, a u osnovnim tužilaštvima (ODT) oko 1.600 eura. Prosječna zarada rukovodilaca osnovnih državnih tužilaštava iznosi oko 2.100 eura, piše Dan.

Advokat Veselin Radulović ističe da je nesporno da tužioci nijesu adekvatno plaćeni za posao koji rade, navodeći da svaki zahtjev za povećanje plata u tužilaštvu i cijelom pravosuđu, kao i generalno za poboljšanje uslova rada, smatra opravdanim. On kaže da je nesporno i da tehnički i prostorni kapaciteti nijesu na onom nivou koji bi bio potreban i neophodan za njihove bolje rezultate, ali smatra da je ključna stvar u tome da ovakvi zahtjevi treba da budu adresirani ka onom ko je nadležan da ih ispuni, a to je izvršna vlast.

„Nijedna izvršna vlast – ni ova aktuelna, ni one koje su joj prethodile, a ni one prije 30. avgusta 2020. – nije pokazala volju da te uslove obezbijede i da na taj način obezbjedi da dođemo do tužilaštva i pravosuđa ukupno koje će biti profesionalno i koje će građanima moći da pruži pristup pravdi. Međutim, to izvršnoj vlasti ne ide u korist. Oni sasvim sigurno procjenjuju da bi na taj način bili ugroženi i njihovi interesi. Loše je što svaka izvršna vlast ima indolentan odnos prema potrebama pravosuđa, dok, sa druge strane, veoma otvoreno pokazuju želju da politički imaju kontrolu nad tužilaštvom i sudstvom“, ocijenio je Radulović u izjavi za "Dan".-

Dok god je stanje takvo, kako je zaključio, a i dok se pravosuđe ne ujedini u tim svojim zahtjevima stanje se neće poboljšati.