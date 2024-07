"Protiv njih su pokrenuti disciplinski postupci", saopštio je Marković.

Izvor: Vrhovno državno tužilaštvo

Pošto je na dnevnom redu bila objedinjena rasprava o Izvještaju o radu Tužilačkog savjeta, vrhovni državni tužilac Milorad Marković saopštio je da su u crnogorskim sudovima tri tužioca uklonjena sa funkcije.

"Protiv njih su pokrenuti disciplinski postupci", saopštio je on.

Marković je kazao da u Crnoj Gori trenutno rade 103 tužioca.

"Čekamo još 12, a oni će do kraja jula biti raspoređeni. Očekujemo da do kraja godine popunjenost u sudovima bude 85 odsto", dodao je on, podsjetivpi da je ukupno 20.000 predmeta riješeno u 2023. godini.