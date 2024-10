U većem dijelu zemlje saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima uz mjestimično smanjenu vidljivost.

Izvor: MONDO

Upozoravamo i na povećanu opasnost od odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Neophodno je vožnju prilagoditi vremenskim i saobraćajnim uslovima. Do povremenih ograničenja ili zabrana dolazi na putevima gdje se izvode radovi, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina na snazi je totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila zbog odronjavanja stijene.

Danas će na putnim pravcima Cetinje-Čevo i Čekanje-Čevo doći do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u teminu od 11.00 do 17.00 sati zbog izvođenja asfalterskih radova na raskrsnici predmetnih puteva.

Na magistralnom putu M-2 dionica Poda-Berane i Ribarevine-Poda odobrava se potpuna obustava saobraćaja do 31. oktobra u terminu od 09.00 do 12.00 sati i od 14.00 do 17.00 sati zbog izvođenja radova u sklopu rekonstrukcije puta. Mimo ovih termina saobraća se nazmjenično jednom trakom.

Do 31. oktobra zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-2, dionica Lepenac-Ribarevine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni. Moguća je povremena obustavu saobraćaja ne duža od 30 minuta

Do 21. decembra na regionalnom putu R-19 Mateševo-Andrijevica, na lokaciji prevoj Trešnjevik, zbog izvođenja asfalterskih radova u vremenskom intervalu od 08.00 do 11.00 časova i od 13.00 do 16.00 časova odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnog putu M-3 dionica Šćepan Polje –Nikšić.

Privremeno se odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji reguinalnog puta R-29 Bar-Kamenički most –Krute.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, zbog izvođenja radova u okviru rekonstrukcije magistralnog puta Nikšić-Vilusi I faza, dionica Nikšić-Kuside, rekonstrukcija mosta Autobaza.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobracaja na mjestima izvođenja radova, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 dionica Bijelo Polje-Barski Most, granični prelaz Dobrakovo.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, zbog presvlačenja asfaltnog kolovoza, u intervalu od 07.00 do 19.00 sati na magistralnom putu M-8 Lipci-Grahovo-Vilusi.

Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta .

Na autoputu se saobraćaj obavlja bez izmjena u režimu saobraćaja.

Intenzitet saobraćaja je umjeren.

U protekla 24 sata dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a četiri lakše povrede.

Auto moto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanja manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa ili radionice za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.

Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je gradjanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807, 020234999 063239987.