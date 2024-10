Do 15. oktobra, do kada traju prijave, prevoz je besplatan za sve učenike.

Izvor: Glavni grad - Podgorica

Učenici osnovnih i srednjih škola iz Podgorice od danas do 15. oktobra se mogu prijaviti za besplatan prevoz gradskim autobusima.

PR menadžerka Gradskog linijskog prevoza Jelena Pejović je u "Bojama jutra" na TV Vijesti, na pitanje do kada će prevoz za đake koji se prijave biti besplatan, odnosno da li je to do juna, kako je predviđeno školskom godinom, rekla da će odluka nastaviti da važi "u narednom periodu".

Prijave se podnose na šalteru u zgradi Skupštine Glavnog grada, od ponedjeljka do subote u terminu od osam do 20 sati i nedjeljom od osam do 16 časova, prenose Vijesti.

Da bi učenici ostvarili pravo na besplatan prevoz, potrebno je da dostave potvrdu o pohađanju škole na teritoriji glavnog grada, uvjerenje o prebivalištu ili potvrdu o stalnom boravku na teritoriji Podgorice. Punoljetni korisnici treba da dostave fotokopiju lične karte, a maloljetni fotokopiju lične karte, pasoša ili izvoda iz matične knjige rođenih. Takođe, potrebno je da popune zahtjev na šalteru i fotografišu se na licu mjesta.

Odlukom o besplatnom prevozu obuhvaćeno je svih 27 linija.